Страны Балтии расширили санкции против официального Минска

Так, Вильнюс и Таллинн добавили в санкционный список 28 человек. Их обвиняют в причастности к насилию против протестующих в Беларуси, а также к гибели Романа Бондаренко, написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
В свою очередь, Рига включила в список персон нон грата 26 должностных лиц Беларуси, в том числе министра спорта Сергея Ковальчука, его заместителя Михаила Портного и министра информации Игоря Луцкого, а также сотрудников структур внутренних дел и судебных органов, профсоюзов и государственных СМИ. Эти люди “своими действиями организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020, и поддержали дальнейшее насильственное подавление мирных протестов”, — отмечает МИД Латвии. Теперь в список санкций Риги входят 159 граждан Беларуси.
МИД Эстонии объясняет в заявлении, что его санкционный список теперь состоит из 156 белорусских чиновников. Глава ведомства Урмас Рейнсалу отметил, что накануне на встрече с коллегами из стран Евросоюза призвал “наложить дополнительные санкции на белорусских чиновников и включить в санкционный список ЕС компании, которые поддерживают режим Лукашенко”.
Ранее в этот день Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза также ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека.
Напомним, Евросоюз 2 октября согласовал санкции против Беларуси. В ответ на санкции Беларусь ввела контрсанкции против ЕС.
Массовые акции протеста проходят в Беларуси со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановська, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.