Беларусь подпишет Римский статут Международного уголовного суда — Тихановская
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В будущем Беларусь обязательно подпишет Римский статут Международного уголовного суда в Гааге. Об этом во время встречи с премьером и министром иностранных дел Нидерландов заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает УНН.
По ее словам, пока этого не произошло, оппозиция будет обращаться в Совет безопасности ООН для проведения следствия и созыва трибунала по Беларуси.
“Убийства Бондаренко, Тарайковского, Кривцова не останутся безнаказанными. Также у нас есть свидетельства сотен людей, которые были избиты в тюрьмах, прошли через пытки или изнасилования. И в ходе Народного Трибунала мы соберем еще больше доказательств, чтобы причастные в итоге понесли ответственность за свои преступления”, — подчеркнула Тихановская.
Она также призвала ЕС признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси террористическими организациями.
Как сообщал УНН, Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Позже свои санкции против официального Минска расширили страны Балтии.
Напомним, массовые акции протеста проходят в Беларуси со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, однако она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с силовиками. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.