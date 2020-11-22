В Беларуси во время протестов задержали более 370 человек, есть травмированные

По данным правозащитников, задержания людей также фиксировали в Гродно, Боровлянах, Бресте и еще нескольких населенных пунктах. Нескольким задержанным понадобилась медицинская помощь — к местам удержания вызывали “скорую”.

“В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси анонсирована традиционная акция протеста — „Марш против фашизма“. Однако как только люди начали собираться в колонны — силовики начали точка задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах”, — сообщили в центре “Вясна”.

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О том, как в воскресенье в Беларуси прошла акция протеста, в своем Telegram-канале рассказала оппозиционерка Светлана Тихановская.

“Сегодня беларусы победили. Свободный „Каскад“ перед выходом на улицу запустил в небо красно-белые шарики с национальным флагом. Жители Курасовщины гордо прошлись по району с национальной символикой и успешно рассеялись во дворах буквально за минуту до прибытия автозаков. В районе Каменной Горки и проспекта Дзержинского люди раз за разом возвращались обратно, не расходясь по домам даже после светошумовых гранат”, — заявила Тихановська.

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Она отметила, что на протест в воскресенье “вышел абсолютно весь Минск” и регионы.

“По улицам Гродно прошли люди с национальной символикой, в Бресте были цепи солидарности и марши. Вышли Заславль, Берёза, Ивье, Пружаны, Старые Дороги, Логойск, Дзержинск, Новополоцк, Смолевичи, Волковыск, Жодино и Пинск. Вышли и другие города, о протесте которых нам еще предстоит узнать... Были сегодня и жесткие разгоны, и задержания. Мы все понимаем: градус насилия со стороны режима не снижается. Но мы также знаем: сегодня режим не сумел помешать народу выйти на улицу. Сегодня каждый убедился, что это наши районы, наши города и наша Беларусь. И окончательно освободить её можем только мы”, — заявила Тихановская.

Напомним, в МВД Беларуси подтвердили, что силовики применяли спецсредства на акциях протеста в Минске.