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Місцеві вибори: середня явка у другому турі становила майже 30%

Місцеві вибори: середня явка у другому турі становила майже 30%

Київ • УНН

 • 14675 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Після закриття виборчих дільниць, станом на 20 годину, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів становила майже 30%. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає УНН.

“За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 29,53%”, — йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, найвища явка виборців зафіксована у Запорізській області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%:

  • Дніпро — 23,93%;
  • Нікополь — 24,20%;
  • Слов’янськ — 32,40%;
  • Ужгород — 27,94%;
  • Бердянськ — 39,23%;
  • Львів — 38,94%;
  • Дрогобич — 30,21%;
  • Миколаїв — 28,40%;
  • Полтава — 25,52%;
  • Рівне — 30,35%;
  • Черкаси — 26,02%.

Як повідомляв УНН, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. За результатами перших екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”.

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