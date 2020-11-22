Місцеві вибори: середня явка у другому турі становила майже 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Після закриття виборчих дільниць, станом на 20 годину, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів становила майже 30%. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає УНН.
“За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 29,53%”, — йдеться в повідомленні.
За даними ЦВК, найвища явка виборців зафіксована у Запорізській області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%:
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- Дніпро — 23,93%;
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- Нікополь — 24,20%;
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- Слов’янськ — 32,40%;
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- Ужгород — 27,94%;
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- Бердянськ — 39,23%;
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- Львів — 38,94%;
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- Дрогобич — 30,21%;
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- Миколаїв — 28,40%;
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- Полтава — 25,52%;
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- Рівне — 30,35%;
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- Черкаси — 26,02%.
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Як повідомляв УНН, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. За результатами перших екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”.