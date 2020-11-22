Місцеві вибори: середня явка у другому турі становила майже 30%

“За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 29,53%”, — йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, найвища явка виборців зафіксована у Запорізській області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%:



Дніпро — 23,93%;



Нікополь — 24,20%;



Слов’янськ — 32,40%;



Ужгород — 27,94%;



Бердянськ — 39,23%;



Львів — 38,94%;



Дрогобич — 30,21%;



Миколаїв — 28,40%;



Полтава — 25,52%;



Рівне — 30,35%;



Черкаси — 26,02%.



Як повідомляв УНН, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. За результатами перших екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”.