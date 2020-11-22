В Україні під час місцевих виборів зареєстрували понад 400 повідомлень про порушення

“Найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській — 206, Львівській — 46, Полтавській — 41, Рівненській — 34, Миколаївській — 26, Донецькій — 15, Запорізькій — 14, Закарпатській — 12, Черкаській — 11 та 2 — у Кіровоградській областях. Здебільшого події стосувалися фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації — 177, незаконної агітації — 36, підкупу виборців — 20, конфлікту — 13, знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації — 12, фальсифікації виборчих документів — 8, незаконного опитування — 4, конфліктів між членами ТВК (ДВК) — 3, спроби або винесення виборчого бюлетеня — 3”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами проведених перевірок складено 10 адміністративних протоколів:



6 — за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) КУпАП (5 — у Дніпропетровській та 1 — у Львівській областях);



3 — за ст. 212-22 (Публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування) КУпАП (2 — у Донецькій та 1 — Полтавській областях);



1 — за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (у Миколаївській області).



Додається, що упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 11 кримінальних проваджень:



5 — за ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України (3 — у Львівській та 2 — у Дніпропетровській областях);



2 — за ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України (у Дніпропетровській та Рівненській областях);



1 — за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування) Кримінального кодексу України (у Закарпатській області);



1 — за ст. 159 (Порушення таємниці голосування) Кримінального кодексу України (у Дніпропетровській області);



1 — за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України (у Полтавській області);



1 — за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України (у Львівській області).



Як повідомляв УНН, за даними ЦВК, системних порушень, які можуть вплинути на результати місцевих виборів, удень не зафіксовано.