В Україні під час місцевих виборів зареєстрували понад 400 повідомлень про порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів зареєстрували 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.
“Найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській — 206, Львівській — 46, Полтавській — 41, Рівненській — 34, Миколаївській — 26, Донецькій — 15, Запорізькій — 14, Закарпатській — 12, Черкаській — 11 та 2 — у Кіровоградській областях. Здебільшого події стосувалися фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації — 177, незаконної агітації — 36, підкупу виборців — 20, конфлікту — 13, знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації — 12, фальсифікації виборчих документів — 8, незаконного опитування — 4, конфліктів між членами ТВК (ДВК) — 3, спроби або винесення виборчого бюлетеня — 3”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за результатами проведених перевірок складено 10 адміністративних протоколів:
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- 6 — за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) КУпАП (5 — у Дніпропетровській та 1 — у Львівській областях);
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- 3 — за ст. 212-22 (Публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування) КУпАП (2 — у Донецькій та 1 — Полтавській областях);
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- 1 — за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (у Миколаївській області).
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Додається, що упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 11 кримінальних проваджень:
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- 5 — за ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України (3 — у Львівській та 2 — у Дніпропетровській областях);
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- 2 — за ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України (у Дніпропетровській та Рівненській областях);
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- 1 — за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування) Кримінального кодексу України (у Закарпатській області);
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- 1 — за ст. 159 (Порушення таємниці голосування) Кримінального кодексу України (у Дніпропетровській області);
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- 1 — за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України (у Полтавській області);
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- 1 — за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України (у Львівській області).
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Як повідомляв УНН, за даними ЦВК, системних порушень, які можуть вплинути на результати місцевих виборів, удень не зафіксовано.