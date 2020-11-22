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В Украине во время местных выборов зарегистрировали более 400 сообщений о нарушениях

В Украине во время местных выборов зарегистрировали более 400 сообщений о нарушениях

Киев  •  УНН

 • 12374 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в день голосования во втором туре местных выборов зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

“Больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской — 206, Львовской — 46, Полтавской — 41, Ровенской — 34, Николаевской — 26, Донецкой — 15, Запорожской — 14, Закарпатской — 12, Черкасской — 11 и 2 — в Кировоградской областях. В основном события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации — 177, незаконной агитации — 36, подкупа избирателей — 20, конфликта — 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации — 12, фальсификации избирательных документов — 8, незаконного опроса — 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) — 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня — 3”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенных проверок составлено 10 административных протоколов:

  • 6 — по ст. 212-23 (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) КУоАП (5 — в Днепропетровской и 1 — во Львовской областях);
  • 3 — по ст. 212-22 (Публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования) КоАП (2 — в Донецкой и 1 — Полтавской областях);
  • 1 — по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (в Николаевской области).

Добавляется, что в течение суток в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах:

  • 5 — по ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины (3 — во Львовской и 2 — в Днепропетровской областях);
  • 2 — по ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской и Ровенской областях);
  • 1 — по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования) Уголовного кодекса Украины (в Закарпатской области);
  • 1 — по ст. 159 (Нарушение тайны голосования) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской области);
  • 1 — по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины (в Полтавской области);
  • 1 — по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области).

Как сообщал УНН, по данным ЦИК, системных нарушений, которые могут повлиять на результаты местных выборов, днем не зафиксировано.

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