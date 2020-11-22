ЦВК про другий тур виборів: наразі системних порушень, які можуть вплинути на результати - не зафіксовано

1 648 виборчих дільниць у 9 регіонах, де сьогодні, 22 листопада, відбувається повторне голосування з виборів міського голови, відкрилися вчасно. Із запізненням відкрилась виборча дільниця № 531254 (м. Полтава).

“Серйозних системних порушень, які потенційно можуть вплинути на результати волевиявлення виборців, станом на 9:30 не зафіксовано. Голосування триває у штатному режимі”, — повідомили у ЦВК.

За інформацією, що надійшла від територіальних виборчих комісій, у звʼязку зі складною епідеміологічною ситуацією, повʼязаною з пандемією COVID-19, та оголошеним Кабінетом Міністрів України “карантином вихідного дня” члени ДВК контролюють дотримання виборцями та іншими субʼєктами виборчого процесу правил безпеки.

Додамо, повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Славʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

Загалом у цьому голосуванні зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.