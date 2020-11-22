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В Україні в 11 містах стартував другий тур місцевих виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В 11 містах України сьогодні стартував другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть мерів, передає УНН з посиланням на інформацію ЦВК.

Виборчі дільниці будуть працювати з 8:00 до 20:00.

За даними ЦВК, повторне голосування у цю неділю відбудеться у таких містах:

• Бердянськ (Запорізька область);

• Дніпро (Дніпропетровська область);

• Дрогобич (Львівська область);

• Львів (Львівська область);

• Миколаїв (Миколаївська область);

• Нікополь (Дніпропетровська область);

• Полтава (Полтавська область);

• Рівне (Рівненська область);

• Слов’янськ (Донецька область);

• Ужгород (Закарпатська область);

• Черкаси (Черкаська область).

Нагадаємо, для забезпечення безпеки громадян та охорони виборчих дільниць під час другого туру місцевих виборів сьогодні долучаться близько 10 тис. правоохоронців.

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