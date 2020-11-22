В Україні в 11 містах стартував другий тур місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В 11 містах України сьогодні стартував другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть мерів, передає УНН з посиланням на інформацію ЦВК.
Виборчі дільниці будуть працювати з 8:00 до 20:00.
За даними ЦВК, повторне голосування у цю неділю відбудеться у таких містах:
• Бердянськ (Запорізька область);
• Дніпро (Дніпропетровська область);
• Дрогобич (Львівська область);
• Львів (Львівська область);
• Миколаїв (Миколаївська область);
• Нікополь (Дніпропетровська область);
• Полтава (Полтавська область);
• Рівне (Рівненська область);
• Слов’янськ (Донецька область);
• Ужгород (Закарпатська область);
• Черкаси (Черкаська область).
Нагадаємо, для забезпечення безпеки громадян та охорони виборчих дільниць під час другого туру місцевих виборів сьогодні долучаться близько 10 тис. правоохоронців.