Для забезпечення безпеки під час виборів 22 листопада буде залучено 10 тис. правоохоронців - поліція

“Для забезпечення публічної безпеки і порядку на території дільниць та охорони виборчої документації буде залучено майже 10 тисяч правоохоронців”, - зазначив Фацевич.

Нагадаємо, що у неділю 22 листопада відбудеться другий тур голосування за кандидатів у депутати сільських, селищних рад та міських голів у 18 регіонах держави. Для цього сформовано 1815 виборчих комісій. Їх охорона здійснюється силами поліції.

"Реагування на заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, має залишатися оперативним. Основне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування та протягом періоду встановлення результатів виборів», – зауважив Олександр Фацевич.

Водночас заступник голови Нацполіції наголосив на важливості дотримання карантинних заходів на дільницях як працівниками поліції, так і громадянами.

"Поліцейські стежитимуть за тим, аби усі громадяни носили правильно вдягнуті засоби захисту. Першочергово будуть проводити профілактичну бесіду, а у випадку ігнорування зауваження — складатимуть адміністративні протоколи щодо правопорушників", - підкреслив правоохоронець.

Нагадаємо, що у день виборів мерів семи українських міст через порушення законодавства відкрито 8 проваджень.