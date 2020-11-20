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Для забезпечення безпеки під час виборів 22 листопада буде залучено 10 тис. правоохоронців - поліція

Для забезпечення безпеки під час виборів 22 листопада буде залучено 10 тис. правоохоронців - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Для забезпечення безпеки громадян та охорони виборчих дільниць під час другого туру місцевих виборів долучиться близько 10 тисяч правоохоронців. Про це заявив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає УНН.

“Для забезпечення публічної безпеки і порядку на території дільниць та охорони виборчої документації буде залучено майже 10 тисяч правоохоронців”, - зазначив Фацевич.

Нагадаємо, що у неділю 22 листопада відбудеться другий тур голосування за кандидатів у депутати сільських, селищних рад та міських голів у 18 регіонах держави. Для цього сформовано 1815 виборчих комісій. Їх охорона здійснюється силами поліції.

"Реагування на заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, має залишатися оперативним. Основне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування та протягом періоду встановлення результатів виборів», – зауважив Олександр Фацевич.

Водночас заступник голови Нацполіції наголосив на важливості дотримання карантинних заходів на дільницях як працівниками поліції, так і громадянами.

"Поліцейські стежитимуть за тим, аби усі громадяни носили правильно вдягнуті засоби захисту. Першочергово будуть проводити профілактичну бесіду, а у випадку ігнорування зауваження — складатимуть адміністративні протоколи щодо правопорушників", - підкреслив правоохоронець.

Нагадаємо, що у день виборів мерів семи українських міст через порушення законодавства відкрито 8 проваджень.

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