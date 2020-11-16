Вибори мерів міст: через порушення законодавства відкрито 8 проваджень

"За день голосування поліцейські відкрили 8 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів. Також складено 5 адміністративних протоколів. Загалом 15 листопада до органів поліції надійшла 121 заява та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом", - зазначили у поліції.

У відомстві зазначили, що найбільше порушень зафіксовано: в Одеській області – 35, у Херсонській – 31, у Київській – 24, у Донецькій – 9, по 8 – у Сумській та Волинській, 6 – у Хмельницькій областях. При цьому, найбільше зафіксовано фактів щодо незаконної агітації.

Здебільшого події стосувалися: 19 – незаконної агітації; 14 – конфлікту; 10 – фальсифікації виборчих документів; 8 – фотографування виборчого бюлетеня; 4 – незаконного опитування; 4 – підкупу виборців; 3 – перешкоджання роботі виборчої комісії; 2 – знищення або псування бюлетеня; 2 – спроби винесення виборчого бюлетеня.

Додамо, у поліції заявили, що день голосування на місцевих виборах в Україні пройшов без серйозних порушень.