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Выборы мэров городов: из-за нарушения законодательства открыто 8 производств

Выборы мэров городов: из-за нарушения законодательства открыто 8 производств

Киев  •  УНН

 • 11624 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По фактам нарушений избирательного законодательства в день выборов мэров семи украинских городов было открыто 8 уголовных производств. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

"За день голосования полицейские открыли 8 уголовных производств по фактам нарушений на выборах. Также составлено 5 административных протоколов. В общем 15 ноября в органы полиции поступило 121 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом", - отметили в полиции.

В ведомстве отметили, что больше всего нарушений зафиксировано: в Одесской области - 35, в Херсонской - 31, в Киевской - 24, в Донецкой - 9, по 8 - в Сумской и Волынской, по 6 - в Хмельницкой областях. При этом, больше всего зафиксировано фактов о незаконной агитации.

В основном события касались: 19 - незаконной агитации; 14 - конфликта; 10 - фальсификации избирательных документов; 8 - фотографирование избирательного бюллетеня; 4 - незаконного опроса; 4 - подкупа избирателей; 3 - препятствование работе избирательной комиссии; 2 - уничтожение или порча бюллетеня; 2 - попытки выноса избирательного бюллетеня.

Добавим, в полиции заявили, что день голосования на местных выборах в Украине прошел без серьезных нарушений.

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