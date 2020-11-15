Голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень — поліція

“Найбільше порушень зареєстровано в Одеській області — 35, 27 — у Херсонській, 20 — у Київській, 9 — у Донецькій, 8 — у Сумській, 6 — у Волинській та 5 — у Хмельницькій областях”, — йдеться в повідомленні.

За словами заступника глави Національної поліції України Олександра Фацевича, загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу.

“Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. У результаті складено чотири адмінпротоколи та розпочато сім кримінальних проваджень. Усі дільниці зачинилися, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК”, — сказав він.

Додається, що за результатами перевірок складено по два адмінпротоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) у Київській та Херсонській областях і за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) КУпАП у Херсонській та Одеській областях.

Також упродовж доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 7 кримінальних проваджень:



3 — ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) КК України (в Одеській області);



1 — ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня) КК України (в Одеській області);



1 — ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) КК України (у Київській області);



1 — ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України (в Одеській області);



1 — ст. 296 (Хуліганство) КК України (у Донецькій області).



Як повідомляв УНН, спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА не зафіксували критичних виборчих порушень, які могли б викривити результати місцевих виборів у другому турі.