Голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений — полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В день голосования на местных выборах полицейские открыли 7 уголовных производств, составили 4 админпротокола и зарегистрировали 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
“Больше всего нарушений зарегистрировано в Одесской области — 35, 27 — в Херсонской, 20 — в Киевской, 9 — в Донецкой, 8 — в Сумской, 6- в Волынской и 5 — в Хмельницкой областях”, — говорится в сообщении.
По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, в целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса.
“Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и давали им правовую оценку. В результате составлено 4 админпротокола и начато 7 уголовных производств. Все участки закрылись, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК”, — сказал он.
Добавляется, что по результатам проверок составлено по два админпротокола по ст. 212-23 (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) в Киевской и Херсонской областях и по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) КоАП в Херсонской и Одесской областях.
Также в течение суток в Единый реестр досудебных расследований внесено 7 уголовных производств:
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- 3 — ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) УК Украины (в Одесской области);
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- 1 — ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) УК Украины (в Одесской области);
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- 1 — ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) УК Украины (в Киевской области);
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- 1 — ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК (в Одесской области);
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- 1 — ст. 296 (хулиганство) УК Украины (в Донецкой области).
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Как сообщал УНН, наблюдатели Гражданской сети ОПОРА не зафиксировали критических избирательных нарушений, которые могли бы исказить результаты местных выборов во втором туре.