ОПОРА не зафіксувала критичних порушень у другому турі виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА не зафіксували критичних виборчих порушень, які могли б викривити результати виборів у другому турі. Про це заявив під час брифінгу старший аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев, передає УНН.
"Критичних порушень нами на поточний момент не зафіксовано, таких, які могли би дійсно викривити результати голосування", - повідомив Клюжев.
Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
За даними ОПОРИ, підсумкова явка виборців у другому турі виборів мера, який проходив 15 листопада в семи містах в Україні, станом на 20 годину, становила 23,9%.