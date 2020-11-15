ОПОРА не зафіксувала критичних порушень у другому турі виборів

"Критичних порушень нами на поточний момент не зафіксовано, таких, які могли би дійсно викривити результати голосування", - повідомив Клюжев.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

За даними ОПОРИ, підсумкова явка виборців у другому турі виборів мера, який проходив 15 листопада в семи містах в Україні, станом на 20 годину, становила 23,9%.