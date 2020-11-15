ОПОРА: явка в другому турі виборів була нижчою, ніж у першому - лише 23,9%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Підсумкова явка виборців у другому турі виборів мера, який проходив 15 листопада в семи містах в Україні, станом на 20 годину, становила 23,9%. Про це повідомила під час брифінгу голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає УНН.
"Станом на 20:00 явка виборців становить 23,9%. Тобто, вона є нижчою, ніж у першому турі голосування", - сказала Айвазовська.
Додамо, за даними ЦВК, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.
Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
У ЦВК повідомили, що повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувалося у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та тривало у штатному режимі.
В Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала вже 54 заяви, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.