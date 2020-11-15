Другий тур виборів мерів: поліція отримала понад 50 заяв про порушення

“Станом на 15:00 до підрозділів поліції надійшло 54 повідомлення, пов’язаних із виборчим законодавством. Зокрема 18 – у Херсонській, 13 – в Одеській, 12 – у Київській, по 4 – у Донецькій та Сумській, 3 – у Волинській областях. При цьому найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації”, - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці взяли під цілодобову охорону 1006 виборчих дільниць. До несення служби залучено понад 5 000 правоохоронців.

За результатами перевірок складено два адміністративні протоколи: за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) у Херсонській області та за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Київській області.

Окрім цього, поліція Одещини розпочала два кримінальні провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом несвоєчасного відкриття двох дільниць.

Нагадаємо, що виборчі комісії у день другого туру місцевих виборів в Україні, 15 листопада, наразі розпочали свою роботу, однак, із суттєвим запізненням відкрилися дві дільниці на Одещині.



