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Поліція: на Одещині дві виборчі дільниці відкрилися з великим запізненням, вже працюють усі

Поліція: на Одещині дві виборчі дільниці відкрилися з великим запізненням, вже працюють усі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Виборчі комісії у день другого туру місцевих виборів в Україні, 15 листопада, наразі розпочали свою роботу, однак, із суттєвим запізненням відкрилися дві дільниці на Одещині. Про це повідомили в пресслужбі МВС України, передає УНН.

“На цей час всі комісії розпочали свою роботу, із суттєвим запізненням відкрилися дві дільниці на Одещині. До забезпечення правопорядку під час другого туру виборів залучено понад 5 000 поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та ДСНС”, - зазначили в МВС.

Також у відомстві зазначили, що сьогодні запрацювали 1006 дільничних виборчих дільниць, які взяті Національною поліцією під цілодобову охорону. Загалом залучено для забезпечення публічної безпеки і порядку понад 5000 правоохоронців, військовослужбовців Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Створено мобільні резерви спецпризначенців, які будуть оперативно реагувати на порушення громадського порядку.

“Поліція зафіксувала суттєве запізнення відкриття двох дільниць в Одеській області. У результаті за одним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України”, - зазначили в МВС.

Зазначається, що з початку доби до територіальних органів Національної поліції надійшло 15 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. Зокрема 7 – в Одеській області, 3 – у Київській, по 2 – у Донецькій та Херсонській, 1– у Волинській областях.

Нагадаємо, з початку виборчої кампанії до органів Національної поліції надійшло 16203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Додамо, УНН повідомляв, що початок дня голосування на другому турі виборів мера Одеси позначився щонайменше кількома порушеннями виборчого процесу.

Зазначимо, що у день другого туру виборів мерів у семи містах, що відбувається 15 листопада в Україні, за даними спостерігачів, невчасно почали роботу близько 20% дільниць.

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