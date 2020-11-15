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Другий тур виборів мерів: невчасно почали роботу 20% дільниць

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У день другого туру виборів мерів у семи містах, що відбувається 15 листопада в Україні, за даними спостерігачів, 19,08% дільниць для голосування почали свою роботи раніше 8:00 годин, натомість на 0,76% ДВК голосування не розпочалося і після 8:30. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“19,08% дільниць для голосування почали свою роботи раніше 8:00 годин, натомість на 0,76% ДВК голосування не розпочалося і після 8:30. На 80,15% ДВК виборцям надали можливість проголосувати вчасно”, - повідомили в ОПОРІ.

Спостерігачі на 97,71% виборчих дільницях повідомили, що вони мали можливість повноцінно спостерігати за підготовчим засіданням ДВК і початком процесу голосування. На 2,29% представники ОПОРИ зіштовхнулись із перешкодами для їхнього спостереження за якістю виборчих процедур.

“За даними спостерігачів, близько 16% ДВК не дотримались вимог щодо часу проведення підготовчого засідання, на якому мають право бути присутніми офіційні спостерігачі та інші суб’єкти виборчого процесу. Підготовчі засідання також супроводжувались окремими процедурними порушеннями. На майже 10% дільниць не забезпечували введення протоколу засідання”, - зазначили також в громадянській мережі.

Нагадаємо, що 15 листопада 2020 року в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янець-Подільському Хмельницької області, Краматорську, Українці Київської області відбувається повторне голосування на виборах міського голови.

Нагадаємо, УНН повідомляв про те, що спостерігачі почали фіксувати перші порушення на другому турі виборів мерів.

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