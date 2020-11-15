Спостерігачі почали фіксувати перші порушення на другому турі виборів мерів

Так, спостерігачку Громадянської мережі ОПОРА не допустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії №071104, що працює на спеціальній виборчій дільниці. Інцидент трапився у день повторного голосування з виборів Луцького міського голови. На виборчій дільниці №070296, що у селі Жидичин Луцької громади, один член комісії перевіряв документи та видавав бюлетені.

Також у день повторного голосування з виборів міського голови Луцька окремі дільничні виборчі комісії після початку ранкових засідань не вели протоколів ранкового засідання, вказують спостерігачі.

На дільниці № 320772 в місті Українці, де сьогодні відбувається повторне голосування за міського голову, за даними ОПОРИ, комісія завчасно розпочала перше засідання. Окрім того, на одній з дільниць в Українці, що на Київщині, членкиня ДВК наперед заповнювала виборчі бюлетені, додали спостерігачі.

У місті Українка, що на Київщині, на виборчій дільниці №320767 у день повторного голосування спостерігачка ОПОРИ зафіксувала, як секретар комісії почала заповнювати протокол про підрахунок голосів не дочекавшись завершення голосування.

На виборчих дільницях у Кам’янці-Подільському, де сьогодні відбувається повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови, як фіксують спостерігачі, не вистачає скриньок для голосування. Так, на дільниці №681352 (середня дільниця) наявні 3 стаціонарні скриньки для голосування, на дільниці №680547 (середня) – 2 скриньки, на дільниці №681336 (середня) – 3 скриньки. Однак відповідно до законодавства на середніх виборчих дільницях має бути щонайменше 4 стаціонарні скриньки для голосування.

За словами спостерігача ОПОРИ, четверту скриньку на дільниці №681336 члени комісії вирішили не використовувати через пошкодження, тож заклеїли її скотчем, перевернули і відставили вбік.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, в семи містах повторно голосують на виборах міського голови. За повідомленням пресслужби ЦВК, запроваджений урядом "карантин вихідного дня" на виборчий процес не вплине.