Спостерігачі почали фіксувати перші порушення на другому турі виборів мерів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Україні у неділю, 15 листопада, в семи містах - Луцьк, Одеса, Суми, Херсон, Кам'янець-Подільський, Краматорськ, Українка - відбувається другий тур виборів мерів. Вже фіксуються перші порушення. Про це повідомила пресслужба Громадянської мережі ОПОРА, передає УНН.
Так, спостерігачку Громадянської мережі ОПОРА не допустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії №071104, що працює на спеціальній виборчій дільниці. Інцидент трапився у день повторного голосування з виборів Луцького міського голови. На виборчій дільниці №070296, що у селі Жидичин Луцької громади, один член комісії перевіряв документи та видавав бюлетені.
Також у день повторного голосування з виборів міського голови Луцька окремі дільничні виборчі комісії після початку ранкових засідань не вели протоколів ранкового засідання, вказують спостерігачі.
На дільниці № 320772 в місті Українці, де сьогодні відбувається повторне голосування за міського голову, за даними ОПОРИ, комісія завчасно розпочала перше засідання. Окрім того, на одній з дільниць в Українці, що на Київщині, членкиня ДВК наперед заповнювала виборчі бюлетені, додали спостерігачі.
У місті Українка, що на Київщині, на виборчій дільниці №320767 у день повторного голосування спостерігачка ОПОРИ зафіксувала, як секретар комісії почала заповнювати протокол про підрахунок голосів не дочекавшись завершення голосування.
На виборчих дільницях у Кам’янці-Подільському, де сьогодні відбувається повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови, як фіксують спостерігачі, не вистачає скриньок для голосування. Так, на дільниці №681352 (середня дільниця) наявні 3 стаціонарні скриньки для голосування, на дільниці №680547 (середня) – 2 скриньки, на дільниці №681336 (середня) – 3 скриньки. Однак відповідно до законодавства на середніх виборчих дільницях має бути щонайменше 4 стаціонарні скриньки для голосування.
За словами спостерігача ОПОРИ, четверту скриньку на дільниці №681336 члени комісії вирішили не використовувати через пошкодження, тож заклеїли її скотчем, перевернули і відставили вбік.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, в семи містах повторно голосують на виборах міського голови. За повідомленням пресслужби ЦВК, запроваджений урядом "карантин вихідного дня" на виборчий процес не вплине.