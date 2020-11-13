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Карантин вихідного дня не впливає на другий тур виборів - ЦВК

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У неділю в семи містах повторно голосуватимуть на виборах міського голови. Запроваджений урядом "карантин вихідного дня" на виборчий процес не вплине, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ЦВК.

"15 листопада відбудеться повторне голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Зокрема, у 7 регіонах України – з виборів міського голови. А саме: у містах Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область)", - інформують в ЦВК.

Зазначається, що у повторному голосуванні з виборів міського голови, яке відбудеться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.

"Чи впливає "карантин вихідного дня" на повторне голосування? — Ні. Люди не обмежені в реалізації свого конституційного права", - додають в пресслужбі.

Також повідомляється, що 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - з 14 до 30 листопада 2020 року.

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