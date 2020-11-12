Кабмін оприлюднив постанову щодо "карантину вихідного дня"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Кабінеті міністрів України оприлюднили постанову про запровадження "карантину вихідного дня", а також про скасування адаптивного карантину та запровадження загального - тотальної "помаранчевої зони", передає УНН.
Відзначимо, що мова йде про постанову від 11 листопада 2020 р. № 1100 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641".
"Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 67, ст. 2168, № 71, ст. 2271, № 72, ст. 2288, № 74, ст. 2339, № 78, ст. 2511, № 79, ст. 2560, № 85, ст. 2742, № 87, ст. 2792) зміни, що додаються", - йдеться у документі.
Що ж стосується "карантину вихідного дня", то у документі прописано, що він буде діяти "в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р."
Детальніше ознайомитись із тим, що заборонено, а що дозволено можна на інфографіці:
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - з 14 до 30 листопада 2020 року.
Проте уже низка міст заявила про те, що не планує дотримуватись карантинних обмежень.