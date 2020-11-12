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Кабмин обнародовал постановление о "карантине выходного дня"

Кабмин обнародовал постановление о "карантине выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 41240 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Кабинете министров Украины обнародовали постановление о введении "карантина выходного дня", а также об отмене адаптивного карантина и внедрении общего - тотальной "оранжевой зоны", передает УНН.

Отметим, что речь идет о постановлении от 11 ноября 2020 года № 1100 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641".

"Внести в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (Официальный вестник Украины, 2020 г., № 63, ст. 2029, № 67, ст. 2168, № 71, ст. 2271, № 72, ст. 2288, № 74, ст. 2339, № 78, ст. 2511, № 79, ст. 2560, № 85, ст. 2742, № 87, ст. 2792) изменения, которые прилагаются", - говорится в документе.

Что же касается "карантина выходного дня", то в документе прописано, что он будет действовать "в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года".

Подробнее ознакомиться с тем, что запрещено, а что разрешено можно на инфографике:

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Однако уже ряд городов заявил о том, что не планирует придерживаться карантинных ограничений.

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