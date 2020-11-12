Ще два обласні центри проти "карантину вихідного дня"

"Про карантин вихідного дня, чому я вважаю, що це не правильно? Тому що, перше, всі люди працюють на роботах, після роботи їм треба купляти продукти і багато інших товарів. Якщо на вихідні будуть закриті магазини, у будні дні це спричинить велику чергу, чим піддасть ризику людей заразитись в тому числі COVID-19", - заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Міський голова водночас закликав мешканців Черкас дотримуватись протиепідемічних заходів.

"На сьогодні я хотів би щоб уряд навчився приймати рішення – або хай вводять надзвичайний стан, і потім скажуть, що вони компенсують нам за цей надзвичайний стан… А просто якісь полуміри невідомо для чого - цього робити не потрібно", - додав він.

В Одесі поки теж залишаються лише обмеження "помаранчевої зони", зі слів секретаря оперативного штабу Одеської міськради щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександра Тиховського.

На сьогоднішній день місто Одеса продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні, жодних додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ та НС не приймала. Тому, на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про "карантин вихідного дня", який має запроваджуватися вже з 14 листопада. Мер Львова Андрій Садовий, який переобирається, назвав це рішення "абсурдом", а Рівненський міський голова Володимир Хомко заявив, що у Рівному рішення про посилення карантину приймуть лише 16 листопада.