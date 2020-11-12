Еще два областных центра против "карантина выходного дня"

"О карантине выходного дня, почему я считаю, что это неправильно? Потому что, первое, все люди работают на работах, после работы им надо покупать продукты и многие другие товары. Если на выходные будут закрыты магазины, в будние дни это повлечет большую очередь, чем подвергнет риску людей заразиться в том числе COVID-19", - заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.

Мэр одновременно призвал жителей Черкасс придерживаться противоэпидемических мероприятий.

"На сегодня я хотел бы, чтобы правительство научилось принимать решение - либо пусть вводят чрезвычайное положение, и потом скажут, что они компенсируют нам за это чрезвычайное положение... А просто какие-то полумеры неизвестно для чего - этого делать не нужно", - добавил он.

В Одессе пока тоже остаются только ограничения "оранжевой зоны", по словам секретаря оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александра Тиховского.

На сегодняшний день город Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне, никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому, на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября.

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который должен вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.