Дострокове відкриття сейфа і видача бюлетеня без паспорта: в Одесі порушення на виборах

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Початок дня голосування на другому турі виборів мера Одеси позначився щонайменше кількома порушеннями виборчого процесу. Про це повідомили в Громадянській мережі ОПОРА, передає УНН.

“На виборчій дільниці №511148 (вул. Варненська, 3А) виборча комісія розпочала засідання о 07:07 та не почала складати протокол про підрахунок голосів”, - розповіли в ОПОРІ.

Окрім того, як вказано, на цій же дільниці при видачі бюлетенів працював лише один член комісії.

Також, на виборчій дільниці №511178 (вул. Генерала Петрова, 34) спостерігач ОПОРИ зафіксував неправомірну видачу бюлетеня: виборцю видали бюлетень за закордонним паспортом та військовим квитком.

“На виборчій дільниці №511247 (вул. Сєрова, 29) сейф з бюлетенями відкрили до початку ранкового засідання. Як пояснили спостерігачу ОПОРИ в комісії, сейф знаходився на першому поверсі, а зала зі скриньками для голосування – на другому, тому члени комісії спочатку відкрили сейф та роздали бюлетені внизу, а після 7:15 почали опломбовувати скриньки на другому поверсі”, - зазначили спостерігачі.

Як повідомляє спостерігач ОПОРИ, на виборчій дільниці №511333 (бульвар Лідерсовський, 11) засідання почалося орієнтовно о 8:10, а не о 7:15, як це визначено Виборчим кодексом.

Напередодні відбулася заміна секретаря дільничної виборчої комісії, і вранці на дільницю прийшли і новопризначений секретар, і попередній, які певний час з’ясовували, хто з них є чинним секретарем станом на ранок 15 листопада.

Крім того, ця ДВК утворена у складі 10 членів, проте фактично працювали вісім. На ранкове засідання прийшли семеро членів комісії, і вони вирішили не починати ранкове засідання, поки не прийде восьмий член ДВК.

Зрештою, голосування на цій виборчій дільниці почалося лише о 9:01.

На місце викликали поліцію, співробітники якої отримали пояснення від членів ДВК про причини відкриття дільниці із годинним запізненням.

Додамо, що у день другого туру виборів мерів у семи містах, що відбувається 15 листопада в Україні, за даними спостерігачів, невчасно почали роботу близько 20% дільниць.

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