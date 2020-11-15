Дострокове відкриття сейфа і видача бюлетеня без паспорта: в Одесі порушення на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Початок дня голосування на другому турі виборів мера Одеси позначився щонайменше кількома порушеннями виборчого процесу. Про це повідомили в Громадянській мережі ОПОРА, передає УНН.
“На виборчій дільниці №511148 (вул. Варненська, 3А) виборча комісія розпочала засідання о 07:07 та не почала складати протокол про підрахунок голосів”, - розповіли в ОПОРІ.
Окрім того, як вказано, на цій же дільниці при видачі бюлетенів працював лише один член комісії.
Також, на виборчій дільниці №511178 (вул. Генерала Петрова, 34) спостерігач ОПОРИ зафіксував неправомірну видачу бюлетеня: виборцю видали бюлетень за закордонним паспортом та військовим квитком.
“На виборчій дільниці №511247 (вул. Сєрова, 29) сейф з бюлетенями відкрили до початку ранкового засідання. Як пояснили спостерігачу ОПОРИ в комісії, сейф знаходився на першому поверсі, а зала зі скриньками для голосування – на другому, тому члени комісії спочатку відкрили сейф та роздали бюлетені внизу, а після 7:15 почали опломбовувати скриньки на другому поверсі”, - зазначили спостерігачі.
Як повідомляє спостерігач ОПОРИ, на виборчій дільниці №511333 (бульвар Лідерсовський, 11) засідання почалося орієнтовно о 8:10, а не о 7:15, як це визначено Виборчим кодексом.
Напередодні відбулася заміна секретаря дільничної виборчої комісії, і вранці на дільницю прийшли і новопризначений секретар, і попередній, які певний час з’ясовували, хто з них є чинним секретарем станом на ранок 15 листопада.
Крім того, ця ДВК утворена у складі 10 членів, проте фактично працювали вісім. На ранкове засідання прийшли семеро членів комісії, і вони вирішили не починати ранкове засідання, поки не прийде восьмий член ДВК.
Зрештою, голосування на цій виборчій дільниці почалося лише о 9:01.
На місце викликали поліцію, співробітники якої отримали пояснення від членів ДВК про причини відкриття дільниці із годинним запізненням.
Додамо, що у день другого туру виборів мерів у семи містах, що відбувається 15 листопада в Україні, за даними спостерігачів, невчасно почали роботу близько 20% дільниць.