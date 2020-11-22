Местные выборы: средняя явка во втором туре составила почти 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. После закрытия избирательных участков, по состоянию на 20 часов, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает УНН.
“По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%”, — говорится в сообщении.
По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожский области на выборах Бердянского городского головы — 39,23%, самая низкая — в Днепропетровской на выборах мэра Днепра — 23,93%:
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- Днепр — 23,93%;
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- Никополь — 24,20%;
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- Славянск — 32,40%;
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- Ужгород — 27,94%;
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- Бердянск — 39,23%;
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- Львов — 38,94%;
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- Дрогобыч — 30,21%;
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- Николаев — 28,40%;
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- Полтава — 25,52%;
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- Ровно — 30,35%;
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- Черкассы — 26,02%.
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Как сообщал УНН, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”.