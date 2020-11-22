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Местные выборы: средняя явка во втором туре составила почти 30%

Местные выборы: средняя явка во втором туре составила почти 30%

Киев  •  УНН

 • 14671 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. После закрытия избирательных участков, по состоянию на 20 часов, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

“По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%”, — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожский области на выборах Бердянского городского головы — 39,23%, самая низкая — в Днепропетровской на выборах мэра Днепра — 23,93%:

  • Днепр — 23,93%;
  • Никополь — 24,20%;
  • Славянск — 32,40%;
  • Ужгород — 27,94%;
  • Бердянск — 39,23%;
  • Львов — 38,94%;
  • Дрогобыч — 30,21%;
  • Николаев — 28,40%;
  • Полтава — 25,52%;
  • Ровно — 30,35%;
  • Черкассы — 26,02%.

Как сообщал УНН, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”.

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