Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли понад 58,5 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 58 563 451 людина, з них одужало 37 449 147. Кількість померлих зросла до 1 386 465.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (12 228 144), Індія (9 095 806), Бразилія (6 071 401), Франція (2 191 180), Росія (2 071 858), Іспанія (1 556 730), Велика Британія (1 515 802), а також Італія (1 408 868), Аргентина (1 370 366), Колумбія (1 248 417) та Мексика (1 025 969).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (256 746), Бразилії (169 183), Індії (133 227) та Мексиці (100 823).

Нагадаємо, в Україні, за останніми данними, зареєстровано вже понад 624 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тис. За минулу добу в Україні 138 летальних випадків, за весь час пандемії від коронавірусу померли 10 951 людина.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.