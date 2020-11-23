Пандемия: в мире на COVID-19 заболели более 58,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились более 58,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 58 563 451 человек, из них выздоровели 37 449 147. Количество умерших возросло до 1 386 465.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (12 228 144), Индия (9 095 806), Бразилия (6 071 401), Франция (2 191 180), Россия (2 071 858), Испания (1 556 730), Великобритания (1 515 802), а также Италия (1 408 868), Аргентина (1 370 366), Колумбия (1 248 417) и Мексика (1 025 969).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (256 746), Бразилии (169 183), Индии (133 227) и Мексике (100 823).
Напомним, в Украине, по последним данным, зарегистрировано уже более 624 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тыс. За прошедшие сутки в Украине 138 летальных случаев, за все время пандемии от коронавируса умерли 10 951 человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.