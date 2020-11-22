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В Україні вже 624 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 12 079

В Україні вже 624 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 12 079

Київ • УНН

 • 28816 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 22 листопада зафіксовано понад 624 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

“12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників”, — зазначив Степанов.

За його словами, за минулу добу:

— госпіталізовано — 1 134 особи;

— летальних випадків — 138;

— одужало — 4 604 особи;

— здійснено тестувань за добу — 34 397 (зокрема методом ПЛР — 27 998, методом ІФА — 6 399).


За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 624 744 особи;

— одужало — 286 917;

— летальних випадків — 10 951;

— проведено ПЛР-тестувань — 4 182 331.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях”, — повідомив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 59 006 випадків;
  • Вінницька область — 15 314 випадків;
  • Волинська область — 21 456 випадків;
  • Дніпропетровська область — 28 561 випадок;
  • Донецька область — 20 026 випадків;
  • Житомирська область — 26 154 випадки;
  • Закарпатська область — 21 368 випадків;
  • Запорізька область — 23 800 випадків;
  • Івано-Франківська область — 31 859 випадків;
  • Київська область — 30 342 випадки;
  • Кіровоградська область — 4 258 випадків;
  • Луганська область — 5 666 випадків;
  • Львівська область — 40 879 випадків;
  • Миколаївська область — 14 957 випадків;
  • Одеська область — 37 365 випадків;
  • Полтавська область — 18 243 випадки;
  • Рівненська область — 27 912 випадків;
  • Сумська область — 22 612 випадків;
  • Тернопільська область — 25 566 випадків;
  • Харківська область — 51 398 випадків;
  • Херсонська область — 8 549 випадків;
  • Хмельницька область — 26 227 випадків;
  • Черкаська область — 17 748 випадків;
  • Чернівецька область — 31 034 випадки;
  • Чернігівська область — 14 444 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок неділі у світі на COVID-19 інфіковано понад 58 млн людей.

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