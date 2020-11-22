В Україні вже 624 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 12 079

“12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників”, — зазначив Степанов.

За його словами, за минулу добу:

— госпіталізовано — 1 134 особи;

— летальних випадків — 138;

— одужало — 4 604 особи;

— здійснено тестувань за добу — 34 397 (зокрема методом ПЛР — 27 998, методом ІФА — 6 399).



За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 624 744 особи;

— одужало — 286 917;

— летальних випадків — 10 951;

— проведено ПЛР-тестувань — 4 182 331.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях”, — повідомив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ — 59 006 випадків;



Вінницька область — 15 314 випадків;



Волинська область — 21 456 випадків;



Дніпропетровська область — 28 561 випадок;



Донецька область — 20 026 випадків;



Житомирська область — 26 154 випадки;



Закарпатська область — 21 368 випадків;



Запорізька область — 23 800 випадків;



Івано-Франківська область — 31 859 випадків;



Київська область — 30 342 випадки;



Кіровоградська область — 4 258 випадків;



Луганська область — 5 666 випадків;



Львівська область — 40 879 випадків;



Миколаївська область — 14 957 випадків;



Одеська область — 37 365 випадків;



Полтавська область — 18 243 випадки;



Рівненська область — 27 912 випадків;



Сумська область — 22 612 випадків;



Тернопільська область — 25 566 випадків;



Харківська область — 51 398 випадків;



Херсонська область — 8 549 випадків;



Хмельницька область — 26 227 випадків;



Черкаська область — 17 748 випадків;



Чернівецька область — 31 034 випадки;



Чернігівська область — 14 444 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок неділі у світі на COVID-19 інфіковано понад 58 млн людей.