В Україні вже 624 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 12 079
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 22 листопада зафіксовано понад 624 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.
“12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників”, — зазначив Степанов.
За його словами, за минулу добу:
— госпіталізовано — 1 134 особи;
— летальних випадків — 138;
— одужало — 4 604 особи;
— здійснено тестувань за добу — 34 397 (зокрема методом ПЛР — 27 998, методом ІФА — 6 399).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 624 744 особи;
— одужало — 286 917;
— летальних випадків — 10 951;
— проведено ПЛР-тестувань — 4 182 331.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях”, — повідомив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 59 006 випадків;
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- Вінницька область — 15 314 випадків;
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- Волинська область — 21 456 випадків;
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- Дніпропетровська область — 28 561 випадок;
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- Донецька область — 20 026 випадків;
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- Житомирська область — 26 154 випадки;
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- Закарпатська область — 21 368 випадків;
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- Запорізька область — 23 800 випадків;
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- Івано-Франківська область — 31 859 випадків;
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- Київська область — 30 342 випадки;
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- Кіровоградська область — 4 258 випадків;
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- Луганська область — 5 666 випадків;
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- Львівська область — 40 879 випадків;
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- Миколаївська область — 14 957 випадків;
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- Одеська область — 37 365 випадків;
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- Полтавська область — 18 243 випадки;
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- Рівненська область — 27 912 випадків;
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- Сумська область — 22 612 випадків;
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- Тернопільська область — 25 566 випадків;
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- Харківська область — 51 398 випадків;
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- Херсонська область — 8 549 випадків;
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- Хмельницька область — 26 227 випадків;
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- Черкаська область — 17 748 випадків;
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- Чернівецька область — 31 034 випадки;
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- Чернігівська область — 14 444 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок неділі у світі на COVID-19 інфіковано понад 58 млн людей.