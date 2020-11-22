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Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли понад 58 млн людей

Київ • УНН

 • 20308 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 58 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 58 076 075 людей, з них одужало 37 167 703. Кількість померлих зросла до 1 379 508.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (12 085 386), Індія (9 050 597), Бразилія (6 052 786), Франція (2 178 023), Росія (2 047 563), Іспанія (1 556 730), Велика Британія (1 497 135), а також Італія (1 380 531), Аргентина (1 366 182), Колумбія (1 240 493) та Мексика (1 025 969).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (255 823), Бразилії (168 989), Індії (132 726) та Мексиці (100 823).

Нагадаємо, в Україні, за останніми данними, зареєстровано вже понад 612 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 14 580. За минулу добу в Україні 215 летальних випадків, за весь час пандемії від коронавірусу померли 10 813 людей.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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