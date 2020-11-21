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В Україні вже 612 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 14 580

В Україні вже 612 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 14 580

Київ • УНН

 • 48749 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 21 листопада зафіксовано понад 612 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 14 тисяч, черговий антирекорд для країни - третю добу поспіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано – 1 761 особу;
▪️ летальних випадків – 215;
▪️ одужало – 77 989 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу – 71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 612 665 осіб;
  • одужало – 282 313 осіб;
  • летальних випадків – 10 813;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 154 333.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях", - повідомив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 57 807 випадків;
  • Вінницька область – 15 164 випадки;
  • Волинська область – 21 131 випадок;
  • Дніпропетровська область – 27 544 випадки;
  • Донецька область – 19 685 випадків;
  • Житомирська область – 25 664 випадки;
  • Закарпатська область – 21 165 випадків;
  • Запорізька область – 23 035 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 305 випадків;
  • Київська область – 29 380 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 142 випадки;
  • Луганська область – 5 617 випадків;
  • Львівська область – 40 416 випадків;
  • Миколаївська область – 14 607 випадків;
  • Одеська область – 36 727 випадків;
  • Полтавська область – 17 942 випадки;
  • Рівненська область – 27 539 випадків;
  • Сумська область – 21 833 випадки;
  • Тернопільська область – 25 259 випадків;
  • Харківська область – 50 784 випадки;
  • Херсонська область – 8 359 випадків;
  • Хмельницька область – 25 820 випадків;
  • Черкаська область – 17 149 випадків;
  • Чернівецька область – 30 636 випадків;
  • Чернігівська область – 13 955 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок суботи у світі на COVID-19 інфіковано 57 514 482 людей.

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Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться. Так, в уряді прогнозують до кінця року добовий приріст хворих на COVID-19 до 20 тисяч.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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