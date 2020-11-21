Набув чинності закон про штрафи за відсутність масок у транспорті

Так, закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, було опубліковано 19 листопада.

Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення України.

Відтепер у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Такі правопорушення каратимуться штрафом від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров’я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.