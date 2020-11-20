Спочатку попередження, потім штраф: У поліції розповіли, як діятимуть при відсутності масок в транспорті

“Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів. Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника”, — пояснив очільник Нацполу.

За словами Клименка, у вихідні поліцейські по всій країні проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати дотримання суб’єктами господарювання рішення уряду щодо “карантину вихідного дня”.

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Відповідно до закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, передбачає накладення штрафу від 170 до 255 гривень.

Відповідний закон 19 листопада підписав президент Володимир Зеленський. Верховна Рада ухвалила його 6 листопада.