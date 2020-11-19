Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає штрафи від 170 до 255 грн за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту, зокрема, масок чи респіраторів, що закривають ніс та рот. Про це УНН повідомили у пресслужбі Президента.
Йдеться про закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” № 1000-IX, який Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2020 року.
Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно.
Так, штрафи до 255 грн для тих, хто ходить у приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, стосуються і неправильного носіння масок чи респіраторів.
В Офісі Президента зауважили, що закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.
Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров’я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів, запевнили в ОП.
Додамо, у МОЗ на тлі невтішної статистики щодо поширення COVID-19 закликають дотримуватися трьох простих правил - дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.