Рада запровадила штрафи за неносіння масок - до 255 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Пропонується цим законопроектом (3891) посилити відповідальність саме фізичних осіб, штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 170 до 255 грн. Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв. За що наступає ця відповідальність – це перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисник масок, що закривають ніс та рот”, - наголошував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, парламентарі підтримали законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.