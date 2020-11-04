ВР рекомендували штрафувати людей до 225 грн за неносіння масок у громадських місцях

“Пропонується цим законопроектом (3891) посилити відповідальність саме фізичних осіб, штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 170 до 255 грн. Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв. За що наступає ця відповідальність – це перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисник масок, що закривають ніс та рот”, - сказав Степанов.

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За його словами, накладати штрафи можуть органи внутрішніх справ – Нацполіція, уповноважені органи охорони здоров’я і уповноважені органи державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

“Дуже прошу вас підтримати цей законопроект і якомога швидше його проголосувати”, - сказав Степанов.

Так, члени комітету підтримали законопроект і рекомендували ВРУ ухвалити його за основу та в цілому.

Як повідомляв УНН раніше, у Верховній Раді України зареєстрували два урядові законопроекти щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, зокрема, про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.