ВР рекомендовали штрафовать людей до 225 грн за неношение масок в общественных местах

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте, передает корреспондент УНН.

"Предлагается этим законопроектом (3891) усилить ответственность именно физических лиц, штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 170 до 255 грн. Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств. За что наступает эта ответственность - это пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитник масок, закрывающих нос и рот", - сказал Степанов.

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По его словам, накладывать штрафы могут органы внутренних дел - Нацполиция, уполномоченные органы здравоохранения и уполномоченные органы государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

"Очень прошу вас поддержать этот законопроект и как можно быстрее его проголосовать", - сказал Степанов.

Так, члены комитета поддержали законопроект и рекомендовали ВРУ принять его за основу и в целом.

Как сообщал УНН ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрировали два правительственные законопроекты по предотвращению распространения коронавирусной болезни, в частности, об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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