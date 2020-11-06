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Маски під носом і на підборідді "не пройдуть": роз'яснили нові штрафи

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ухвалені сьогодні Верховною Радою штрафи до 255 грн для тих, хто ходить у приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, стосуються і неправильного носіння масок чи респіраторів. Про це повідомила народний депутат, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.

"За перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у громадських будівлях і транспорті тепер вас можуть оштрафувати на суму від 170 до 255 гривень. Те ж саме покарання – за неправильне носіння масок чи респіраторів. Тому ні під носом, ні на підборідді, ні на руці. Носімо маску правильно", - написала Кравчук у Facebook.

Норма про 17 тис. грн залишається чинною для всіх інших порушень правил карантину, додала нардеп.

З її слів, ці штрафи – "просто максимально лояльні". Так, у Німеччині суми стягнень для порушників сягають від 15 до 500 євро, в Іспанії – до 500 євро, а в Італії – взагалі до 1000 євро.

"Накладати штрафи матимуть право працівники поліції, епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування. За відсутність засобу захисту поліція зможе штрафувати порушника прямо на місці, а не стягувати через суд", - вела далі Кравчук.

При цьому вона зауважила те, що гуляти парком можна, "дихаючи на повні груди" – поза приміщеннями перебування без маски не каратиметься. Штрафувати порушників будуть лише за перебування без маски у громадських будівлях. Це, зокрема, торговельні центри, магазини, бібліотеки, музеї, лікарні, університети, спортзали, церкви, а також державні установи.

Нагадаємо, 6 листопада парламентарі ухвалили законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.

У МОЗ на тлі невтішної статистики щодо поширення COVID-19 закликають дотримуватися трьох простих правила - дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами.

Додамо, лише попередні три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - цифра наблизилася до 10 тисяч за добу. 

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

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