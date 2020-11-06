Маски під носом і на підборідді "не пройдуть": роз'яснили нові штрафи

"За перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у громадських будівлях і транспорті тепер вас можуть оштрафувати на суму від 170 до 255 гривень. Те ж саме покарання – за неправильне носіння масок чи респіраторів. Тому ні під носом, ні на підборідді, ні на руці. Носімо маску правильно", - написала Кравчук у Facebook.

Норма про 17 тис. грн залишається чинною для всіх інших порушень правил карантину, додала нардеп.

З її слів, ці штрафи – "просто максимально лояльні". Так, у Німеччині суми стягнень для порушників сягають від 15 до 500 євро, в Іспанії – до 500 євро, а в Італії – взагалі до 1000 євро.

"Накладати штрафи матимуть право працівники поліції, епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування. За відсутність засобу захисту поліція зможе штрафувати порушника прямо на місці, а не стягувати через суд", - вела далі Кравчук.

При цьому вона зауважила те, що гуляти парком можна, "дихаючи на повні груди" – поза приміщеннями перебування без маски не каратиметься. Штрафувати порушників будуть лише за перебування без маски у громадських будівлях. Це, зокрема, торговельні центри, магазини, бібліотеки, музеї, лікарні, університети, спортзали, церкви, а також державні установи.

Нагадаємо, 6 листопада парламентарі ухвалили законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.

У МОЗ на тлі невтішної статистики щодо поширення COVID-19 закликають дотримуватися трьох простих правила - дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами.

Додамо, лише попередні три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - цифра наблизилася до 10 тисяч за добу.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.