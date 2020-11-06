Маски под носом и на подбородке "не пройдут": разъяснили новые штрафы

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Принятые сегодня Верховной Радой штрафы до 255 грн для тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, касаются и неправильного ношения масок или респираторов. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.