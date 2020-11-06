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Маски под носом и на подбородке "не пройдут": разъяснили новые штрафы

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Принятые сегодня Верховной Радой штрафы до 255 грн для тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, касаются и неправильного ношения масок или респираторов. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"За нахождение без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, в общественных зданиях и транспорте теперь вас могут оштрафовать на сумму от 170 до 255 гривен. То же самое наказание - за неправильное ношение масок или респираторов. Поэтому ни под носом, ни на подбородке, ни на руке. Давайте носить маску правильно", - написала Кравчук в Facebook.

Норма о 17 тыс. грн остается в силе для всех остальных нарушений карантина, добавила нардеп.

По ее словам, эти штрафы - "просто максимально лояльные". Так, в Германии суммы взысканий для нарушителей составляют от 15 до 500 евро, в Испании - до 500 евро, а в Италии - вообще до 1000 евро.

"Накладывать штрафы будут иметь право сотрудники полиции, эпидемического контроля и органов местного самоуправления. За отсутствие средства защиты полиция сможет штрафовать нарушителя прямо на месте, а не взыскивать через суд", - продолжала Кравчук.

При этом она отметила, что гулять по парку можно, "дыша полной грудью" - вне помещений пребывание без маски не будет караться. Штрафовать нарушителей будут только за пребывание без маски в общественных зданиях. Это, в частности, торговые центры, магазины, библиотеки, музеи, больницы, университеты, спортзалы, церкви, а также государственные учреждения.

Напомним, 6 ноября парламентарии приняли законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.

В Минздраве на фоне неутешительной статистики по распространению COVID-19 призывают соблюдать три простых правила - соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером.

Добавим, только предыдущие три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра приблизилась к 10 тысячам в сутки.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

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