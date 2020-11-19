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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11158 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок

Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок

Киев  •  УНН

 • 46960 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, закрывающих нос и рот. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020 года.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Так, штрафы до 255 грн для тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, касаются и неправильного ношения масок или респираторов.

В Офисе Президента отметили, что закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений, заверили в ОП.

Добавим, в Минздраве на фоне неутешительной статистики по распространению COVID-19 призывают соблюдать три простых правила - соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером.

Напомним, в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

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