Дискомфортне носіння маски: Голубовська пояснила, як діяти

“Тут потрібно розбиратися в кожному конкретному випадку, від чого свербить обличчя від маски. Звичайно, найкраще дати рекомендацію, менше кудись виходити, щоб менше носити цю маску. Дати рекомендацію, щоб не носити цю маску або чимось обличчя помазати, щоб не було свербіння, ми цього не можемо дати”, - зазначила вона.

Додамо, за даними дослідження, люди з чутливою шкірою ризикують отримати загострення екземи через носіння маски для обличчя.

Зазначимо, у МОЗ на тлі невтішної статистики щодо поширення COVID-19 закликають дотримуватися трьох простих правил - дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами.

Так, в Україні на 8 годину 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни.

Нагадаємо, раніше Ольга Голубовська повідомляла, що цибуля і часник не захищають людину від захворювання COVID-19, але позитивний вплив на здоров’я людини мають спорт, прогулянки на свіжому повітрі і збалансоване харчування.