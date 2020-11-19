Дискомфортное ношение маски: Голубовская объяснила, как действовать

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В каждом случае некомфортного ношения маски нужно разбираться отдельно относительно его причины, но если носить защитную маску некомфортно и от нее чешется лицо, то лучше всего уменьшить социальные контакты, чтобы носить ее меньше. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает УНН со ссылкой на верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус_инфо".