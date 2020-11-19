Дискомфортное ношение маски: Голубовская объяснила, как действовать
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В каждом случае некомфортного ношения маски нужно разбираться отдельно относительно его причины, но если носить защитную маску некомфортно и от нее чешется лицо, то лучше всего уменьшить социальные контакты, чтобы носить ее меньше. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает УНН со ссылкой на верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус_инфо".
"Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, от чего чешется лицо от маски. Конечно, лучше всего дать рекомендацию меньше куда-то выходить, чтобы меньше носить эту маску. Дать рекомендацию, чтобы не носить эту маску или чем-то лицо помазать, чтобы не было зуда, мы этого не можем дать", - отметила она.
Добавим, по данным исследования, люди с чувствительной кожей рискуют получить обострение экземы из-за ношения маски для лица.
Отметим, в Минздраве на фоне неутешительной статистики по распространению COVID-19 призывают соблюдать три простых правила - соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером.
Так, в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тыс., абсолютный антирекорд для страны.
Напомним, ранее Ольга Голубовская сообщала, что лук и чеснок не защищают человека от заболевания COVID-19, но положительное влияние на здоровье человека имеют спорт, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание.