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Дискомфортное ношение маски: Голубовская объяснила, как действовать

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В каждом случае некомфортного ношения маски нужно разбираться отдельно относительно его причины, но если носить защитную маску некомфортно и от нее чешется лицо, то лучше всего уменьшить социальные контакты, чтобы носить ее меньше. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает УНН со ссылкой на верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

"Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, от чего чешется лицо от маски. Конечно, лучше всего дать рекомендацию меньше куда-то выходить, чтобы меньше носить эту маску. Дать рекомендацию, чтобы не носить эту маску или чем-то лицо помазать, чтобы не было зуда, мы этого не можем дать", - отметила она.

Добавим, по данным исследования, люди с чувствительной кожей рискуют получить обострение экземы из-за ношения маски для лица.

Отметим, в Минздраве на фоне неутешительной статистики по распространению COVID-19 призывают соблюдать три простых правила - соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером.

Так, в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тыс., абсолютный антирекорд для страны.

Напомним, ранее Ольга Голубовская сообщала, что лук и чеснок не защищают человека от заболевания COVID-19, но положительное влияние на здоровье человека имеют спорт, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание.

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