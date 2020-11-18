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Голубовская рассказала, защищают ли от коронавируса алкоголь, чеснок и лук

Голубовская рассказала, защищают ли от коронавируса алкоголь, чеснок и лук

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Алкоголь, лук и чеснок не защищают человека от заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, но положительное влияние на здоровье человека имеют спорт, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает УНН со ссылкой на верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

Так, отвечая на вопрос, защищает ли от коронавируса лук, чеснок и алкоголь, Голубовская отметила: "Конечно, не защищает".

"Дело все в том, что, в этих веществах действительно содержатся природные фитонциды, они каким-то образом могут повлиять гипотетически на концентрацию вируса. Но, я еще раз повторяю, что это не панацея. А вот лук, чеснок и еда, которая содержит острое, она оказывает другое благоприятное воздействие на организм - на сосуды, например. Если бы такое было, то думаю, нашли б давным-давно вещество, фитонциды выделили ж, но они не влияют на развитие инфекционного процесса радикально. Потому что тяжесть течения инфекционного заболевания, мы уже говорили, что зависит от многих вещей, вот мы сегодня вспоминали дозу возбудителя, но в том числе зависит от реакции иммунитета на этот возбудитель", - рассказала Голубовская.

По ее словам, при этом коронавирусном заболевании, как и при других, которые вызывают тяжелый респираторный синдром, именно иммунная система вызывает поражение легких, и не только легких.

"Поэтому как она ответит – это, в том числе, генетически детерминировано. От дозы зависит и генетически детерминировано. Поэтому лук и чеснок – это вообще хорошо для здоровья так же, как гулять, заниматься спортом и питаться. Питание имеет большое значение, сбалансированное. Потому что люди должны получать адекватное количество всех витаминов. У нас действительно дефицит витамина Д у многих, а когда развивается у них это заболевание, они еще больше впадают в этот дефицит, даже у тех, у кого был уровень до болезни нормальный, даже если это легкое течение заболевания. А витамин Д обладает многими функциями, в том числе, и функцией регуляции иммунной системы, одна из них только. Поэтому рекомендация многих стран мира в комплексную терапию, в том числе и профилактику, внесено применение витамина Д, если его недостаток в организме. Потому что переизбыток, у нас есть случаи, что люди бесконтрольного его пьют, переизбыток тоже вредный для организма. Везде должна быть "золотая середина", - добавила она.

Напомним, Ольга Голубовская заявляла, что зимний период времени является сезоном коронавируса, поскольку это связано с особенностью передачи возбудителя. Поэтому и заболеваемость стремительно растет.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 570 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 496.

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