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Голубовська розповіла, чи захищають від коронавірусу алкоголь, часник і цибуля

Голубовська розповіла, чи захищають від коронавірусу алкоголь, часник і цибуля

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Алкоголь, цибуля і часник не захищають людину від захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, але позитивний вплив на здоров'я людини мають спорт, прогулянки на свіжому повітрі і збалансоване харчування. Про це розповіла інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська, передає УНН із посиланням на верифікований МОЗ Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, відповідаючи на запитання, чи захищає від коронавірусу цибуля, часник і алкоголь, Голубовська зазначила: "Звичайно ж, не захищає".

"Справа вся у тому, що у цих речовинах дійсно містяться природні фітонциди... вони якимось чином можуть вплинути гіпотетично на концентрацію вірусу. Але, я ще раз повторюю, що це не панацея. А ось цибуля, часник і їжа, яка містить гостре, вона надає іншу сприятливу дію на організм - на судини, наприклад. Якби таке було, то думаю, знайшли б давним-давно речовину, фітонциди виділили ж, але вони не впливають на розвиток інфекційного процесу радикально. Тому що тяжкість перебігу інфекційного захворювання, ми вже говорили, що залежить від багатьох речей. Ось ми сьогодні згадували дозу збудника, але у тому числі все залежить від реакції імунітету на цей збудник", - розповіла Голубовська.

За її словами, при цьому, при коронавірусній хворобі, як і при інших хворобах, які викликають важкий респіраторний синдром, саме імунна система викликає ураження легенів, і не тільки легенів.

"Тому як вона відповість - це, у тому числі, генетично детерміноване. Від дози залежить і генетично детерміноване. Тому цибуля і часник - це взагалі добре для здоров'я так само, як гуляти, займатися спортом і харчуватися. Харчування має велике значення, збалансоване. Тому що люди повинні отримувати адекватну кількість всіх вітамінів. У нас дійсно дефіцит вітаміну Д у багатьох, а коли розвивається у них це захворювання, вони ще більше впадають у цей дефіцит, навіть у тих, у кого був рівень до хвороби нормальний, навіть якщо це легкий перебіг захворювання. А вітамін Д володіє багатьма функціями, у тому числі і функцією регуляції імунної системи, одна з них тільки. Тому рекомендація багатьох країн світу - у комплексну терапію (у тому числі і профілактику) - внесено застосування вітаміну Д, якщо його недолік в організмі. Тому що надлишок, у нас є випадки, що люди безконтрольного його п'ють... Надлишок теж шкідливий для організму. Скрізь повинна бути "золота середина", - додала вона.

Нагадаємо, Ольга Голубовська заявляла, що зимовий період часу є сезоном коронавірусу, оскільки це пов'язано з особливістю передачі збудника. Тому і захворюваність стрімко зростає.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 570 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 496.

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