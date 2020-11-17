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Заболеваемость COVID-19 растет на глазах: Голубовская объяснила причину

Заболеваемость COVID-19 растет на глазах: Голубовская объяснила причину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Зимний период времени является сезоном коронавируса, поскольку это связано с особенностью передачи возбудителя. Поэтому и заболеваемость стремительно растет. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает УНН со ссылкой на верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

“Во-первых, это его сезон. Сезон коронавирусов. А мы знаем на сегодняшний день 7 коронавирусов, которые вызываю заболевания у человека. Четыре из них постоянно циркулируют в природе. И мы заражались всю жизнь, этими коронавирусами, они всегда вызывали легкий респираторный синдром. Это вот один из трех таких, опасных коронавирусов, которые вызывают вот эти поражения легких. Но это вот их сезон, все-таки, зимний период времени. И это связано как со свойствами возбудителя, так и с особенностью передачи возбудителя”, - сказала Ольга Голубовская.

Она отметила, что передача инфекции в сезон более интенсивная, поскольку увеличивается влажность.

“На сегодняшний день уже известно, что и степень тяжести уже этого заболевания, и вероятность самого заболевания, зависит от дозы. Понятное дело, что если доза будет больше, а она больше в зимний период времени по особенностям развития передачи, то, конечно, и больных будет больше. Это прогнозируемо, и мы сейчас видим насколько просто больше стало больных. Очень, на глазах, растет заболеваемость. Мы же с вами понимаем, что официальная статистика полностью, по разным причинам, не отображает количество, так во всем мире. Но, к сожалению, естественно, растет доля тяжелых больных. Просто за счет того, что самих больных много. И вот из-за этого мы поэтому ко всем обращаемся, что, пожалуйста, минимизируйте риски своей болезни для того, чтобы уменьшить нагрузку на системы здравоохранения”, - добавила Голубовская.

Напомним, Голубовская рассказала, как общаться с "атеистами" коронавирусной болезни.

Также напомним, что в Украине уже 557 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 11 968.

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