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Захворюваність на COVID-19 росте на очах: Голубовська пояснила причину

Захворюваність на COVID-19 росте на очах: Голубовська пояснила причину

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Зимовий період часу є сезоном коронавірусу, оскільки це пов'язано з особливістю передачі збудника. Тому і захворюваність стрімко зростає. Про це розповіла інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська, передає УНН з посиланням на верифікований МОЗ Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

"По-перше, це його сезон. Сезон коронавірусів. А ми знаємо на сьогодні 7 коронавірусів, які викликають захворювання у людини. Чотири з них постійно циркулюють в природі. І ми заражалися все життя цими коронавірусами, вони завжди викликали легкий респіраторний синдром. Це ось один з трьох таких, небезпечних коронавірусів, які викликають ось ці ураження легень. Але це ось їх сезон, все-таки, зимовий період часу. І це пов'язано як з властивостями збудника, так і з особливістю передачі збудника", - сказала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що передача інфекції в сезон більш інтенсивна, оскільки збільшується вологість.

"На сьогодні вже відомо, що і ступінь тяжкості вже цього захворювання, і ймовірність самого захворювання, залежить від дози. Ясна річ, що якщо доза буде більшою, а вона більша в зимовий період часу за особливостями розвитку передачі, то, звичайно, і хворих буде більше. Це прогнозовано, і ми зараз бачимо, наскільки просто більше стало хворих. Дуже, на очах, зростає захворюваність. Ми ж з вами розуміємо, що офіційна статистика повністю, з різних причин, не відображає кількість, так у всьому світі. Але, на жаль, природно, зростає частка важких хворих. Просто за рахунок того, що самих хворих багато. І ось через це ми тому до всіх звертаємося, що, будь ласка, мінімізуйте ризики своєї хвороби для того, щоб зменшити навантаження на системи охорони здоров'я", - додала Голубовська.

Нагадаємо, Голубовська розповіла, як спілкуватися з "атеїстами" коронавірусної хвороби.

Також нагадаємо, що в Україні вже 557 тис. випадків COVID-19, за добу - 11 968.

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