Носіння масок може викликати напади екземи у людей з чутливою шкірою - дослідження

Так, медики виявили у 60-річного чоловіка з кількома шкірними алергіями напад дерматиту, викликаний його маскою. Намагаючись діагностувати причину проблеми, лікарі зрозуміли, що причиною були гумки від його маски для обличчя.

У пацієнта було діагностовано контактний дерматит - форма екземи, викликана реакцією на яку-небудь речовину або матеріал.

До того, як проблема з маскою була виявлена, американцеві призначили лікування протиалергічним препаратом преднизоном. Але це було неефективно, пише видання, і чоловік пізніше знову повернувся до лікарів з проблемою.

"Ми зрозуміли, що його висип з'явився саме там, де прилягають еластичні частини маски", - сказала алерголог, доктор Крістін Шмідлін, співавтор дослідження.

За її словами, тоді лікарі знизили дозу преднізону і порадили пацієнтові використовувати місцеві стероїди і місцеві імунодепресанти, поки висип не зникне.

"Ми також порадили йому використовувати маски на бавовняній основі без барвників і без гумки. Під час подальшого візиту через тиждень пацієнт сказав, що стан з його висипом продовжував поліпшуватися. Цей складний приклад показує, що (маски) з гумками можуть привести до загострень", - повідомив ще один доктор.

Результати дослідження були представлені на щорічних зборах Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Повідомляється, що воно з'явилося незадовго після недавнього дослідження в Великобританії, яке виявило безпрецедентні показники професійного дерматиту серед медичних працівників.

Більшість покриттів, включаючи тришарові маски і маски KN95, виготовлені з нетканих матеріалів, які за складом нагадують повсть. Експерти вважають, що ці матеріали мають тенденцію викликати мікропошкодження тертям, що викликають дискомфорт від легкого до помірного, особливо у людей з чутливою шкірою.

Як повідомляв УНН, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що сертифіковані медичні маски не мають негативного впливу на стан здоров'я, "це фейк".