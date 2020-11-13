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Носіння масок може викликати напади екземи у людей з чутливою шкірою - дослідження

Носіння масок може викликати напади екземи у людей з чутливою шкірою - дослідження

Київ • УНН

 • 14553 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Люди з чутливою шкірою ризикують отримати загострення екземи через носіння маски для обличчя, пише Daily Mail, посилаючись на дослідження алергологів, передає УНН.

Так, медики виявили у 60-річного чоловіка з кількома шкірними алергіями напад дерматиту, викликаний його маскою. Намагаючись діагностувати причину проблеми, лікарі зрозуміли, що причиною були гумки від його маски для обличчя.
У пацієнта було діагностовано контактний дерматит - форма екземи, викликана реакцією на яку-небудь речовину або матеріал.

До того, як проблема з маскою була виявлена, американцеві призначили лікування протиалергічним препаратом преднизоном. Але це було неефективно, пише видання, і чоловік пізніше знову повернувся до лікарів з проблемою.

"Ми зрозуміли, що його висип з'явився саме там, де прилягають еластичні частини маски", - сказала алерголог, доктор Крістін Шмідлін, співавтор дослідження.

За її словами, тоді лікарі знизили дозу преднізону і порадили пацієнтові використовувати місцеві стероїди і місцеві імунодепресанти, поки висип не зникне.

"Ми також порадили йому використовувати маски на бавовняній основі без барвників і без гумки. Під час подальшого візиту через тиждень пацієнт сказав, що стан з його висипом продовжував поліпшуватися. Цей складний приклад показує, що (маски) з гумками можуть привести до загострень", - повідомив ще один доктор.

Результати дослідження були представлені на щорічних зборах Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Повідомляється, що воно з'явилося незадовго після недавнього дослідження в Великобританії, яке виявило безпрецедентні показники професійного дерматиту серед медичних працівників.

Більшість покриттів, включаючи тришарові маски і маски KN95, виготовлені з нетканих матеріалів, які за складом нагадують повсть. Експерти вважають, що ці матеріали мають тенденцію викликати мікропошкодження тертям, що викликають дискомфорт від легкого до помірного, особливо у людей з чутливою шкірою.

Як повідомляв УНН, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що сертифіковані медичні маски не мають негативного впливу на стан здоров'я, "це фейк".

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