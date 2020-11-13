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Ношение масок может вызвать приступы экземы у людей с чувствительной кожей - исследование

Ношение масок может вызвать приступы экземы у людей с чувствительной кожей - исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Люди с чувствительной кожей рискуют получить обострение экземы из-за ношения маски для лица, пишет Daily Mail, ссылаясь на исследования аллергологов, передает УНН.

Так, медики обнаружили у 60-летнего мужчины с несколькими кожными аллергиями приступ дерматита, вызванный его маской. Пытаясь диагностировать причину проблемы, врачи поняли, что причиной были резинки от его маски для лица.
У пациента был диагностирован контактный дерматит - форма экземы, вызванная реакцией на какое-либо вещество или материал.

До того, как проблема с маской была обнаружена, американцу назначили лечение противоаллергическим препаратом преднизоном. Но это было неэффективно, пишет издание, и мужчина позже снова вернулся к врачам с проблемой.

"Мы поняли, что его сыпь появилась именно там, где прилегают эластичные части маски", - сказала аллерголог, доктор Кристин Шмидлин, соавтор исследования.

По ее словам, тогда врачи снизили дозу преднизона и посоветовали пациенту использовать местные стероиды и местные иммунодепрессанты, пока сыпь не исчезнет.

"Мы также посоветовали ему использовать маски на хлопковой основе без красителей и без резинки. Во время дальнейшего визита через неделю пациент сказал, что состояние с его сыпью продолжало улучшаться. Этот сложный пример показывает, что (маски) с резинками могут привести к обострениям", - сообщил еще один доктор.

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Сообщается, что оно появилось вскоре после недавнего исследования в Великобритании, которое выявило беспрецедентные показатели профессионального дерматита среди медицинских работников.

Большинство покрытий, включая трехслойные маски и маски KN95, изготовленные из нетканых материалов, по составу напоминают войлок. Эксперты считают, что эти материалы имеют тенденцию вызывать микроповреждения трением, вызывают дискомфорт от легкого до умеренного, особенно у людей с чувствительной кожей.

Как сообщал УНН, ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья, "это фейк".

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