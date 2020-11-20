Сначала предупреждение, потом штраф: в полиции рассказали, как будут действовать при отсутствии масок в транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, как будут действовать правоохранители в выходные, когда вступят в действие новые санкции за нарушение карантина, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
“В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя”, — пояснил глава Нацполиции.
По словам Клименко, в выходные полицейские по всей стране проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства по “карантина выходного дня”.
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Согласно закону “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок , закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, предусматривает наложение штрафа от 170 до 255 гривен.
Соответствующий закон 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский. Верховная Рада приняла его 6 ноября.