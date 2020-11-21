Вступил в силу закон о штрафах за отсутствие масок в транспорте

Соответствующий закон 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский. Верховная Рада приняла его 6 ноября.
Вчера в полиции рассказали, как будут действовать при отсутствии масок в транспорте.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Начиная с сегодняшнего дня, с 21 ноября, вступил в силу закон о введении штрафов за пребывание в транспорте и общественных зданиях без одетых средств индивидуальной защиты (масок или респираторов), передает УНН.
Так, закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, был опубликован 19 ноября.
Закон направлен на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди населения Украины.
Отныне в статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Такие правонарушения будут караться штрафом от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 грн до 255 грн).
Штраф может взиматься на месте совершения административного нарушения с помощью безналичных платежных устройств.
Налагать штрафы смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.
Соответствующий закон 19 ноября подписал президент Владимир Зеленский. Верховная Рада приняла его 6 ноября.
Вчера в полиции рассказали, как будут действовать при отсутствии масок в транспорте.